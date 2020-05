“Por favor, no puedo respirar”: muerte de afrodescendiente arrestado por la policía causa indignación en Estados Unidos

Ofrendas florales en el lugar del incidente, en Minneapolis. (Foto: AFP)

George Floyd, un hombre afroestadounidense, murió en Minneapolis poco tiempo después de haber sido arrestado con violencia por unos agentes de Policía, según una nota de NBC News.

LE PUEDE INTERESAR: El cumpleaños en España que hizo rebrotar el covid-19 Eddy Coronado 26 de mayo de 2020 a las 02:48h

El video del arresto del hombre, cuyas razones aún se investigan, circula en las redes sociales y ha encendido de nuevo la polémica sobre racismo.

En el material se observa cómo Floyd es sometido y arrojado al suelo mientras “oficial de policía blanco” le coloca la rodilla en el cuello por unos ocho minutos, según la cadena de noticias.

“Por favor, por favor, por favor. No puedo respirar. Me duele el estómago, me duele el cuello… no puedo respirar”, suplica el hombre, sin que el agente retire la rodilla de su cuerpo.

De acuerdo con el artículo, las personas alrededor le incriminan su actitud al agente, y a pesar de ver cómo el arrestado va perdiendo fuerzas y se desvanece, no se baja de él hasta que llega una ambulancia.

Floyd es subido en una camilla, pero según testigos citados por NBC News ya parecía estar muerto. Momentos más tardes fue declarado sin vida.

El hombre fue identificado por el dueño de un comercio que dijo que trabajaba como su guardia de seguridad y que era muy amable y querido por los clientes.

Aunque la Policía no ha revelado los nombre de los agentes, aceptó que en el lugar del incidente nadie estaba armado y que colabora con las investigaciones.

El incidente despertó la indignación de líderes y grupos de derechos humanos y de nuevo se prevén protestas para los próximos días, según el artículo.