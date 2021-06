Elon Musk cumple 50 años en busca de su ambicioso sueño: mudarse a Marte

Convertido en un genio de Silicon Valley, Musk asegura que nunca “le importó el dinero sino resolver los futuros problemas de la humanidad”. Ahora, en sus 50 años de vida, luego del éxito del último vuelo espacial de su nave Starship, dice estar cada vez más cerca de su mayor deseo: colonizar Marte, el planeta rojo.

Musk no es una persona “cualquiera”. Se ubica, de momento, en el tercer puesto de la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo y es considerado por muchos “el arquitecto del futuro”, el hombre cuyo desafío más inmediato es conquistar Marte lleva la mitad de su vida como millonario, cita un reportaje por su cumpleaños, publicado en infobae.com

Maye Musk, madre de Elon Musk, le envió un mensaje de felicitación por su cumpleaños en Twitter

Happy birthday ⁦@elonmusk⁩ 🎂🎉 Thank you for this wonderful day 50 years ago. You have brought me great joy. Lots of love ❤️❤️❤️ #HappyBirthdayElonMusk now trending 🙌🙏 pic.twitter.com/xro3QwQD1z

