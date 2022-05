Elon Musk: qué se sabe del pago de US$250 mil que ofrecieron a una azafata para enterrar una denuncia de acoso sexual contra el magnate

El empresario de 50 años, según el artículo, le enseñó sus partes íntimas, le tocó las piernas sin consentimiento y le pidió un acto sexual mientras recibía un masaje de esa mujer en un vuelo privado a Londres.

El artículo cita a una persona que dijo ser amiga de la azafata.

“Los ataques contra mí deben verse a través de un prisma político: es la forma (despreciable) habitual en la que actúan”, tuiteó Musk el jueves 19 de mayo, sin especificar a quién apuntaba.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022