“Si muero bajo circunstancias misteriosas”: el extraño tuit de Elon Musk por el que se pronunció su mamá

De acuerdo con una publicación del diario El Tiempo, aunque muchos tomaron a broma el mensaje del millonario, hubo una respuesta que no pasó desapercibida: el de su madre.

“No es gracioso”, escribió, con emojis de enojo la modelo Maye Musk.

El mensaje había coincido con el Día de las Madres en Estados Unidos, y antes la mamá de Musk había tuiteado lo afortunada que se sentía con sus tres hijos.

Al parecer, Musk tomó en serio la respuesta de su madre, ya que respondió de inmediato: “Lo siento. Haré mi mayor esfuerzo para mantenerme vivo”.

Tras la compra de Twitter, el magnate prometió, bajo todas las circunstancias, defender la libertad de expresión en la red social.

El misterioso mensaje de Musk:

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022