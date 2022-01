Emma Coronel: cuáles son las nuevas revelaciones sobre la esposa de “El Chapo” Guzmán como prisionera en EE. UU.

Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano “El Chapo” Guzmán, fue condenada a tres años de prisión en noviembre de 2021 debido a su colaboración en las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa.

Tras recibir su sentencia, la cual para muchos no representa una verdadera condena para alguien relacionada al crimen organizado, no se ha conocido nada nuevo sobre la actualidad de la ex reina de belleza.