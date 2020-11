Huracán Iota: prevén impacto “potencialmente catastrófico” en Nicaragua y Honduras

Iota, que esta madrugada del domingo 15 de noviembre se intensificó hasta convertirse en huracán, se acerca hacia Nicaragua y Honduras, países azotados hace poco por otro ciclón y que ahora se alistan para recibir el impacto de lo que en las próximas horas puede llegar a ser un huracán mayor de categoría 4, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Según el centro, Iota se intensifica y puede ser un huracán “extremadamente peligroso” de categoría 4 cuando se aproxime a la costa caribeña de Nicaragua y Honduras, posiblemente el 16 de noviembre.

“Se esperan vientos potencialmente catastróficos y marejadas ciclónicas amenazantes a la vida a lo largo de la costa noreste de Nicaragua y este de Honduras”, dice el boletín oficial más reciente.

#Hurricane #Iota is expected to become an extremely dangerous category 4 hurricane tomorrow and make landfall in NE Nicaragua or E Honduras. Preparations to protect life and property should be rushed to completion in the Hurricane Warning areas. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/mK7SpNo0IF

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 15, 2020