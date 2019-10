Fallece legislador Cummings, figura clave en investigación de Donald Trump

La oficina de legislador informó de la muerte de Cummings en un hospicio afiliado con el Hospital John Hopkins, en Baltimore, indicando que la muerte se debió a “complicaciones de problemas de salud de larga data”.

El diario The Baltimore Sun informó que, después que se sometió a un procedimiento médico no especificado, Cummings no había retornado a su oficina esta semana.

Cummings fue representante de un distrito de Maryland desde 1996 y, en su papel como presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, estaba en el centro de la investigación que lleva adelante esa cámara para un eventual juicio político de Trump.

“El legislador Cummings fue un hombre de honor que sirvió con orgullo a su distrito y a la nación con dignidad, interidad, compasión y humildad”, señaló en una declaración su esposa Maya Rockeymoore, quien preside el Partido Demócrata en el estado de Maryland.

Cummings “trabajó hasta el final porque creía que nuestra democracia era la expresión mejor y más alta de nuestra humanidad colectiva, y que la diversidad de nuestra nación es nuestra promesa, no nuestro problema”, añadió.

My warmest condolences to the family and many friends of Congressman Elijah Cummings. I got to see first hand the strength, passion and wisdom of this highly respected political leader. His work and voice on so many fronts will be very hard, if not impossible, to replace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019