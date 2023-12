Florida: autoridades de Ocala reportan una persona fallecida por tiroteo ocurrido dentro de centro comercial

Según Balker, en un inicio el hecho fue descrito como propio de un “tirador activo”, pero cuando las autoridades llegaron al lugar se percataron de que se trata de un “acto de violencia dirigido”.

El jefe de la policía indicó que un hombre había fallecido por heridas de bala, mientras que una mujer había resultado herida al ser disparada en la pierna.

En redes sociales, la policía de Ocala indicó que aún se encuentran en la búsqueda del sospechoso que disparó contra el hombre.

This afternoon at around 3:40 p.m., OPD received a call in regarding a shooting at the Paddock mall with multiple shots fired. pic.twitter.com/byYiP4VNIR

