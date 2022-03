Gayle Stewart: el asombroso caso de la mujer que desapareció de nuevo después de haber sido rescatada de un acantilado

Cuando la rescataron, los rescatistas aseguraron que Gayle no se comunicaba con nadie, y debido a la hipotermia que sufrió, se encontraba en un estado delicado.

“En realidad, este caso se trata de un verdadero milagro“, aseguró Seth Williams, jefe del departamento de Bombero de Reno, lugar donde encontraron a Gayle así como su ciudad natal.

“Cuando llegamos a emergencias, empezó a recobrar el sentido, pero continuó sin decir ni una sola palabra“, agregó Williams.

Amazing find and rescue of a missing women. A friend of the son found her injured and stranded on a steep slope near Alum Creek. RFD personnel helped stabilize the patient, built a rescue system and transported her back to pavement in about a 1/2 hour from contact. Strong work! pic.twitter.com/iKRLQXmxFX

