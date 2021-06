Globo aerostático choca con líneas de alta tensión y se desploma en Nuevo México; se reportan 4 muertos

Al menos cuatro fallecidos y un herido es el resultado de un accidente ocurrido este sábado en Alburquerque, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, según la información que ha brindado el Departamento de Policía de Alburquerque en su cuenta de Twitter.

El accidente se produjo en la zona de la Avenida Central y el Boulevard Unser, cuando el globo tocó las líneas eléctricas que ocasionó una suspensión de la corriente. El herido está hospitalizado y su condición es “inestable”.

El portavoz de la Policía de la ciudad, Gilbert Gallegos, dijo en declaraciones al diario local “Alburquerque Journal” que los médicos se afanan en salvar la vida de esa persona.

“Es una situación muy trágica. Nuestros agentes que llegaron primero a la escena pasaron por un momento duro cuando vieron lo que vieron. Estas cosas son horribles cuando ocurren”, indicó.

Varios videoaficionados grabaron escenas del accidente. En ellas se ve cómo el globo queda a la deriva tras perder la góndola donde viajaban los pasajeros y cómo después se desinfla para caer al vacío.

La empresa Powering New Mexico (PNM), que provee de electricidad y gas a la población, confirmó en un tuit que más de 13 mil personas en la zona están sufriendo cortes eléctricos en sus casas debido a este suceso.

Una portavoz de PNM, Shannon Jackson, adelantó a la cadena CNN que posiblemente no podrán rehabilitar la línea de alta tensión afectada hasta que culmine la investigación para aclarar el motivo de este accidente.

En ese sentido, recomendó a los usuarios que planeen bien lo que vayan a hacer en las próximas horas cuando suban las temperaturas y les animó a trasladarse a las viviendas de familiares o amigos si necesitan corriente eléctrica o utilizar el aire acondicionado.

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y

— Grant Tosterud (@granttosterudwx) June 26, 2021