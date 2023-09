Google: EE.UU. inicia juicio contra el gigante tecnológico, acusado de mantener un monopolio ilegal por “décadas”

Según pudo intuirse tras el discurso de apertura de casi una hora, el Gobierno basará gran parte de su argumentario contra la empresa en desvelar los acuerdos por los que Google paga para ser el motor de búsqueda predeterminado en los teléfonos inteligentes y que podrían elevarse a unos US$10 mil millones al año.

Esos acuerdos son la técnica que ha estado utilizando la compañía para mantener su hegemonía “durante más de doce años“, afirmó Dintzer ante el juez federal Amit P. Mehta, que dictará sentencia en este proceso sin jurado, abierto cuando el republicano Donald Trump (2017-2021) era presidente.

En la primera jornada también hubo una intervención inicial del abogado que encabezará la defensa del gigante tecnológico, John Schmidtlein, copresidente de Williams & Connolly, bufete especializado en la práctica en litigios antimonopolio civiles y penales

En ella defendió la teoría principal de la empresa, que son líderes gracias a que son mejores y no por una competencia desleal.

Schmidtlein rechazó que hayan sido responsables de dañar a motores de búsqueda de otras compañías como Bing de Microsoft y se aferró a la idea de que para el usuario es fácil cambiar el buscador predeterminado.

“La evidencia mostrará que fueron derrotados en el mercado“, afirmó en un proceso desarrollado en el Tribunal de Distrito de Columbia que está previsto que dure unas diez semanas.

“Hoy en día, los usuarios tienen más opciones de búsqueda y más formas de acceder a la información en línea que nunca“, afirmó el abogado, miembro de un equipo que está integrado por letrados que litigaron en el último gran caso sobre monopolio contra una gran tecnológica, el de Microsoft en 1998.

Este es el primer juicio por monopolio del gobierno federal en la era moderna de Internet, una época en la que las grandes tecnológicas se han convertido en líderes de opinión en áreas que van desde la información al entretenimiento.

En la jornada de hoy estuvieron presentes algunos directivos de la compañía, entre ellos el responsable de asuntos globales, Kent Walker.

We look forward to making our case in the competition trial starting today and showing the Court how our Search distribution agreements reflect choices by browsers and device makers based on the quality of our services and consumer preferences. More here: https://t.co/KK5ncOO1YN

— Kent Walker (@Kent_Walker) September 12, 2023