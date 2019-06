Hombre protagoniza tiroteo en Dallas y es abatido por la policía

Además, la policía hizo detonar varios paquetes con explosivos que se encontraban en el vehículo de Clyde y buscan más en el edificio de la corte federal Earl Cabell Federal Building.

El hombre sirvió al ejército de Estados Unidos y en su cuenta de facebook estuvo publicando mensajes radicales.

Te puede interesar: Se va “la guerrera contra la Prensa” de Donald Trump, Sarah Sanders

En una fotografía muestra 10 cargadores de su rifle con capacidad para 30 balas cada uno.

Lee también: Nueva modalidad: US$1 mil por cruzar a Estados Unidos… por el alcantarillado

El edificio fue evacuado, aunque en su interior permanecen algunas personas bajo el resguardo de las fuerzas del orden.

ACTIVE SHOOTER: A gunman who opened fire outside a courthouse in Dallas did not survive after police officers engaged in a shootout, with video shot from above showing gunshots exchanged before the suspect, 22-year-old Brian Clyde, fled into a parking lot. https://t.co/ezRA2BtTte pic.twitter.com/dzVzLhZu9H

— World News Tonight (@ABCWorldNews) June 17, 2019