Huracán Milton deja al menos cuatro muertos en Florida y comienzan operativos de rescate

Las muertes ocurrieron en el condado de St. Lucie (Florida) antes de la llegada del ciclón, que a su paso ha dejado numerosos condados destruidos y a más de tres millones de personas sin electricidad, mientras las autoridades están respondiendo a miles de llamadas de rescate de ciudadanos atrapados.

Según explicó este jueves el alguacil de St. Lucie a CNN, Keith Pearson, los múltiples tornados provocados por el huracán dejaron "múltiples muertes" tras golpear "una comunidad de casas prefabricadas".

"Todas sus casas con ellos dentro fueron levantadas, movidas, destruidas. Quiero decir que todo en el camino del huracán o de este tornado desapareció", apuntó. Según la cadena, los muertos serían al menos cuatro.

Según el último informe publicado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. a las 8 horas local, Milton se encuentra ya a 120 kilómetros de Cabo Cañaveral y se está alejando de la costa este de Florida, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora.

Las advertencias de huracán al sur de Sebastian Inlet y al norte de la frontera del condado de Flagler y Volusia se han cambiado a advertencias de tormenta tropical, mientras se ha suspendido la advertencia de marejada ciclónica a lo largo de la costa oeste de Florida.

La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, afirmó esta mañana que a pesar de que el riesgo de marejadas ciclónicas ha pasado, el peligro de inundaciones no ha terminado. "A las 7:00 de esta mañana, cuando llegue la marea alta, los ríos se inundarán en todo el condado de Hillsborough, no solo en la ciudad de Tampa", apuntó.

Según la web PowerOutage.us, a las 6.30 horas más de 3,2 millones de hogares y empresas estaban sin electricidad, con los condados de la costa centro-oeste del estado como los más afectados, entre ellos Hardee, Hillsborough, Charlotte, Manatee, Sarasota y Pinellas.

En todo el condado de Pinellas se emitió una advertencia a los ciudadanos para que sigan refugiados tras los "daños graves en todo el condado". "Muchas carreteras están intransitables debido a cables eléctricos caídos, árboles caídos, escombros. St. Pete, Gulfport y Lealman sin agua", apunta la alerta.

Hurricane #Milton Advisory 21A: Center of Milton Pulling Away From the East Coast of Florida. Strong Gusty Winds and Heavy Rainfall Still Occurring Near the Space Coast. https://t.co/tW4KeGe9uJ

El alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, instó a los residentes a ser pacientes con los equipos de rescate mientras trabajan durante toda la noche para realizar rescates e intentar llegar a quienes necesitan ayuda.

"Hay tantos árboles y cables eléctricos caídos que literalmente tenemos que abrirnos paso en estos vecindarios para poder evaluar qué tan dañados están", apuntó a CNN esta mañana.

Milton, el quinto huracán en los EE. UU. este año, tocó tierra en Siesta Key, en la costa oeste de Florida, al sur de la ciudad de Tampa, a las 20.30 horas de la tarde hora local, con vientos de hasta 205 kilómetros por hora, es decir con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson (de 5).

Sheriff Chad Chronister and #teamHCSO are in the flooded waters, rescuing those whose homes were devastated by #HurricaneMilton. We are deeply grateful for an agency that has responded without hesitation to assist those in need. pic.twitter.com/Q8hEXONaQj