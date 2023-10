Joe Biden acuerda limitar la separación de familias migrantes en la frontera con México

De acuerdo con el fiscal general del gobierno actual, Merrick B. Garland, la negociación duró tres años y buscaba ponerle fin a la “práctica de separar familias en la frontera sur del país”, acciones que calificó como “vergonzosas”. “Este pacto facilitará la reunificación de las familias”, detalló.

Al inicio de la presidencia de Biden, se emprendió un proceso de reunificación “familiar”, lo que llevó a un diálogo con las familias afectadas. Sin embargo, hace dos años se les negó concederles la compensación financiera que solicitaban por el daño sufrido.

Ante esta situación, algunos afectados recurrieron a la ACLU, organización que los acompañó en los diálogos posteriores con el gobierno. Según Lee Gelernt, abogado de esta entidad, el acuerdo que firmaron con la administración actual será el que entierre la política de “tolerancia cero”.

La ACLU estima que “entre 4 mil 500 y 5 mil niños y sus padres estarán cubiertos” por el pacto. El acuerdo “limita las circunstancias bajo las cuales los padres o tutores legales podrán ser separados de sus hijos durante un período de ocho años” a partir de su entrada en vigor, pero todavía está supeditado a la aprobación de un tribunal, se lee en el texto.

En caso de efectuarse la separación deberán respetarse ciertas reglas: se mantendrá la comunicación entre ellos, tendrá que documentarse en una base de datos y habrá que suministrar a los progenitores “información suficiente para comprender las razones”.

Las nuevas separaciones familiares se podrán realizar únicamente si los padres presentan “un riesgo para la seguridad nacional” o “pública”, si son detenidos por motivos no migratorios, representan una amenaza para el menor, son objeto de una orden de arresto federal o tienen que ser hospitalizados.

Además, el acuerdo incluye asistencia para que, una vez reunificadas, las familias puedan acceder a permisos de trabajo y de residencia durante tres años, vivienda, cobertura médica y, en algunos casos, ayuda para viajar desde el extranjero. También recibirán asesoría de las autoridades estadounidenses para la solicitud de asilo.

BREAKING: We just reached a historic settlement on behalf of thousands of children and parents who were torn from each other under the Trump administration’s practice of family separation.

— ACLU (@ACLU) October 16, 2023