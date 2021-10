La historia del hombre que rescató a perra que lo atacó y ahora es su fiel compañera

Agregó: “Hoy solo me ve y corre hacia mí y eso vale más que una mordida, muchas personas en su momento conocieron la historia y es real”.

La Razón informó que en las fotografías publicadas, se observa que Martínez quedó con los dientes de la perrita marcados y con una herida profunda tras ser atacado.

No obstante, en la siguiente instantánea, la perrita le lame la cara, demostrando que ahora son grandes amigos.

