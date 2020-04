Los Ángeles, California, dará tarjetas de hasta US$1 mil 500 a migrantes afectados por el coronavirus

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, anunció en conferencia de prensa el lanzamiento del plan “Tarjetas para Angelinos” destinado a familias “duramente afectadas por esta crisis”.

Las tarjetas de débito tendrán un saldo de US$700, US$1 mil 100 y US$1 mil 500, “dependiendo de sus ingresos y tamaño de hogar”.

Garcetti informó que los migrantes que quieran optar al beneficio deben cumplir con los siguientes requisitos: Vivir en la ciudad de Los Ángeles, tener ingresos anuales por debajo de la línea de pobreza nacional antes de la crisis y haber sido afectados por la pérdida de un empleo o una reducción de ingresos en su hogar.

Los solicitantes tienen que ingresar al sitio web hcidla.lacity.org de martes a jueves entre las 8.30 y 16.30 horas. En ese mismo horario, también pueden llamar al número telefónico 213-252-3040.

El beneficio será entregado a partir de mayo de 2020.

“Gracias a toda la gente que está dando su tiempo y sus dólares para dar esperanza a nuestras comunidades más vulnerables. Ustedes son ángeles en esta ciudad de Los Ángeles”, dijo el alcalde Garcetti.

También hizo un llamado a los angelinos para que se queden su casa y cuiden a su familia durante la crisis sanitaria por el coronavirus.

CA sobresale gracias a las comunidades inmigrantes, no a pesar de ellas.

El Gobernador @GavinNewsom anunció el primer fondo en la nación para ayudar a las familias inmigrantes de CA.

Aprendan más y encuentren la guía de recursos para inmigrantes ➡️ https://t.co/snYe5v55Rw pic.twitter.com/pCqwPNqnUA

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) April 15, 2020