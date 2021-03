¡Los grandes felinos más raros del mundo! Captan imágenes inéditas de una hembra de leopardo del Amur y sus cachorros en Rusia

Los cuatro leopardos del Amur, que llevan el nombre del río que fluye entre Rusia y China, fueron filmados en un parque nacional del Extremo Oriente ruso que publicó las imágenes el viernes 26 de marzo.

Los felinos a manchas pueden verse de pie en una elevación rocosa que domina un bosque.

La madre, al acecho, tal vez habiendo avistado otro animal, sale del encuadre. A continuación, sus tres cachorros la observan tranquilamente durante más de un minuto.

Según Iván Rakov, portavoz del parque “Tierra de Leopardos”, creado en 2012 y situado en la región rusa de Primorie, es la primera vez que se filma a esta hembra con sus crías.

“Descubrimos que pudo criar una familia”, dijo Rakov a la AFP, señalando que se trata de la “primera camada” de esta madre llamada “Leo 117F” y que se calcula que tiene unos cuatro años.

Según Rakov, criar una camada tan grande en la taiga no es tarea fácil y requiere “mucho espacio y comida”.

Los leopardos del Amur, conocidos por sus habilidades para trepar, se consideran los grandes felinos más raros del mundo y están en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

En los últimos años, las medidas adoptadas por las autoridades rusas y chinas contra la deforestación y la caza furtiva han provocado un aumento significativo de su número. Su población se estima actualmente en más de 100 individuos en Rusia, frente a unos 35 hace 20 años.

Para Iván Rakov, el leopardo del Amur, ha “regresado de entre los muertos”.

“Es un gran éxito”, afirma Alexéi Kostyria, responsable de especies raras de la rama rusa del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en la región del Amur.

