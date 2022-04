Los videos que muestran el pánico que se vivió en Nueva York luego de la explosión en Times Square

Las autoridades locales no revelaron detalles. Sin embargo, indicaron que la explosión se encuentra bajo investigación.

Según los medios internacionales, se reveló que la explosión no dejó heridos ni víctimas mortales.

Tras la explosión, varios usuarios de redes sociales difundieron algunos videos que evidencian los momentos de pánico que vivió la población.

Breaking :Explosion from a Manhole Causes Mass Panic in NewYork ,Times Square. pic.twitter.com/MHPsFFxGEf

Times Square is currently closed off around 43rd and Broadway. Possibly bc of a manhole explosion but waiting for confirmation @CBSNewYork pic.twitter.com/RoKRQuCtyu

— Lisa Rozner (@LisaRoznerTV) April 10, 2022