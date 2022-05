Masacre en escuela de Texas: la historia de las dos maestras latinas que murieron protegiendo a sus alumnos

Conocidas como Irma García y Eva Mireles, eran dos profesoras de origen hispano de cuarto de primaria que se encontraban como cualquier día interactuando con sus alumnos, quienes estaban contentos ya que las vacaciones de veranos estaban a punto de iniciar.

Se trataba de dos docentes que eran muy queridas por toda la comunidad académica de la escuela, y esto se ve reflejado en los diferentes mensajes de condolencias de amigos y familiares de las víctimas.

Mireles, según los testimonios dados por sus familiares, estuvo dando clases en el Robb Elementary School por más de 17 años, mientras que García tenía un poco más de tiempos impartiendo clases, con 23 años de experiencia.

Ambas profesoras eran madres de familia: Mireles tenía una hija que ya estaba cursando la universidad y García tenía cuatro hijos.

En la plataforma oficial de la escuela primaria se encuentran los perfiles de las dos profesoras, en donde daban un pequeño resumen de sus vidas para presentarse a sus alumnos.

“He sido una educadora durante 17 años, he sido docente con la Sra. García por 5 años. Tengo una familia que me apoya, es divertida y cariñosa, tengo una hija graduada de la universidad (Adalynn), y 3 amigos peludos (Callie, Kane, y Koda)” explicaba Eva Mireles en su perfil de docente.

“¡Me encanta correr, ir de excursión, y ahora puede que me veas montando en bicicleta!“, finalizaba.

Por otra parte, la docente Irma García contaba a sus alumnos las cosas que más le gustaban hacer.

“He sido una maestra por 5 años con la Sra. Mireles. Mi esposo se llama Joe García. Hemos estado casados por 24 años y tenemos 4 hijos. Me encanta hacer barbacoas con mi marido, escuchar música, y tomar cruceros de país a Cancún“, afirmaba la docente.

A través de las redes sociales, miembros de la familia de las dos maestras asesinadas han subido varias publicaciones en donde muestran tristeza y condolencias por su pérdida.

“Mi tía no lo consiguió, se sacrificó protegiendo a los niños de su clase, les pido que tengan a mi familia en sus oraciones, Irma García es su nombre y murió como una heroína“, indicaba una publicación de Twitter de Joey, sobrino de la profesora.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed.❤️‍🔥 pic.twitter.com/zM54TbooZZ

— Joey.mtz (@Joeymtz4) May 25, 2022