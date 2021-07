Matan de un arponazo a foca Kostis en Grecia y ofrecen recompensa por el culpable

Un grupo de ecologistas griegos ofrece una recompensa por encontrar a los responsables de la muerte de Kostis, una famosa foca monje que vivía en la isla de Alonissos.

Este animal era la mascota oficial del lugar y estaba protegida luego de que sobreviviera a un tifón que golpeó la isla.

De acuerdo con la Sociedad Helénica para el Estudio y la Protección de la Foca Monje (MOm), Kostis, quien fue nombrada en honor al pescador que la salvó del ciclón Zorbas en 2018, fue ”arponeada” frente a la costa de la isla Alonissos.

Añadido a esto, esta ONG se encuentra ofreciendo una recompensa de aproximadamente US$21 mil por información o evidencia que pueda conducir al arresto de los responsables del asesinato de Kostis.

“Esperamos que esto proporcione un impulso adicional para encontrar a quien lo hizo”, dijo Dimitris Tsiakalos, coordinador de MOm.

Esta triste noticia ha provocado la indignación de la población local, quienes exigen que se encuentre al culpable de la muerte de la querida foca monje.

Kostis fue adoptada por la isla cuando apenas tenía tres años y se le podía ver a menudo trepando en los barcos del puerto de Alonissos y jugando con las personas. De igual forma, según declaraciones de Tsiakalos, la foca “dejaba que la gente la abrazara y acariciara”.

“Esperamos que se encuentre al culpable, porque se trata de un acto delictivo. No es solo un acto inmoral, también es ilegal”, afirmó Panagiotis Dendrinos, dirigente de MOm.

Kostis the famous seal of Alonissos was murdered with a harpoon https://t.co/F3udxz1nYX#greece #greek #greekcitytimes pic.twitter.com/aK13I0zDNY

— Greek City Times (@greekcitytimes) July 26, 2021