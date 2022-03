¿Mhoni Vidente predijo la caída del avión en China? Esto se sabe de la profecía vinculada con la tragedia aérea

Esta tragedia conmocionó al mundo entero, ya que hasta el momento las autoridades chinas no han encontrado ningún sobreviviente de las 132 personas que se encontraban a bordo de la aeronave.

Sin embargo, este lamentable accidente también causó impacto en México ya que, de acuerdo con varias personas en redes sociales, la caída del avión en China habría sido presagiada por Mhoni Vidente en uno de sus videos.

Hace algunos días atrás, la pitonisa de origen cubano profetizó que este lunes 21 de marzo daría inicio el apocalipsis, ya que haría una pelea en el cielo entre ángeles y demonios.

“El 21 de marzo inicia la guerra celestial. Vas a ver cómo en el cielo comienzan a pelear los ángeles y los arcángeles contra Lucifer y los 72 demonios. Ese día empieza el cambio para la humanidad”, comentó.

Asimismo, visualizó varias tragedias alrededor del mundo, entre la que destacaba la caída de un avión.

“Hay otra carta más que me está diciendo que se visualiza lo peor: la carta número 13 que es el cambio radical en cuestiones mentales y espirituales, me indica, me dice que se visualiza la caída de un avión; el atentado contra alguien de poder”, predijo.

A pesar de que sus primeras peticiones no sucedieron, las personas quedaron impactadas luego de que el lunes 21 de marzo sucediera este trágico accidente aéreo, tal y como Mhoni Vidente lo profetizó.

Tras la caída del avión en China, varios internautas han comenzado a creer en las visiones de la reconocida vidente cubana, ya que curiosamente algunas de ellas se vuelven realidad con el paso de los días.

¿Qué se sabe sobre el accidente aéreo en China?

Este lunes, un vuelo de la aerolínea China Eastern, el cual contaba con 132 personas a bordo, se estrelló en el sur del país.

El avión despegó de Kunming en dirección a Cantón. Sin embargo, a mitad de trayecto perdió altura y en tan solo tres minutos se estrelló en la región de Guangxi.

De acuerdo con información proporcionada por un portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, todos los pasajeros del vuelo eran chinos y hasta el momento no se han hallado sobrevivientes.