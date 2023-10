Nayib Bukele comparó a los terroristas islámicos con la Mara Salvatrucha al recordar su ascendencia palestina

Las críticas se dan desde que Hamas lanzó una sorpresiva ofensiva sobre Israel, en donde se reportaron 1 mil 100 personas muertas en dos días de guerra, unas 700 en suelo israelí y más de 400 en el área de Gaza.

El presidente, además, comparó las acciones con la pandilla Mara Salvatrucha de El Salvador.

“Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales. Sería como si los salvadoreños nos hubiéramos puesto del lado de los terroristas de la MS13”, señaló.

En El Salvador, Bukele declaró la “guerra” contra esas bandas al amparo de un régimen de excepción. En más de un año y medio, la medida, que permite detenciones sin orden judicial, suma un poco más de 73 mil presuntos pandilleros capturados.

“Lo mejor que nos pasó como nación fue deshacernos de esos violadores y asesinos y dejar que la gente buena prosperara”, comentó Bukele, en la plataforma X.

“Los palestinos deberían hacer lo mismo: deshacerse de esos animales (Hamas) y dejar que la gente buena prospere”, reflexionó.

Israel se declaró el sábado en estado de guerra, después de que Hamas lanzara un ataque múltiple sin precedentes por tierra, mar y aire, que tomó al país por sorpresa con el lanzamiento de miles de cohetes e incursiones terrestres.

As a Salvadoran with Palestinian ancestry, I'm sure the best thing that could happen to the Palestinian people is for Hamas to completely disappear.

Those savage beasts do not represent the Palestinians.

Anyone who supports the Palestinian cause would make a great mistake…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 9, 2023