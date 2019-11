“Tenía su lista de víctimas”: un niño de 13 años planeaba atentado contra una escuela de Los Ángeles, EE. UU.

La cadena de noticias consigna que el niño de 13 años fue arrestado y en una de las habitaciones fue decomisada un arma sin registro y varias municiones.

Se supone que el menor, junto con un pariente que también fue detenido, planeaba un atentado contra la escuela secundaria Animo Mae Jemison Charter, en Willowbrook, Los Ángeles.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, todo comenzó cuando el niño amenazaba a otros compañeros de su escuela con matarlos en un hecho que perpetraría este mismo viernes.

Los estudiantes se lo comentaron a los maestros, quienes contactaron a las autoridades.

Cuando los agentes llegaron a la casa del niño para arrestarlo, encontraron adentro un rifle AR-15 con mira de alto poder, así como unas “cien rondas” de municiones.

Lo que más llamó la atención de los detectives es que también había un dibujo con el diseño de la escuela hecho a mano y una lista de las potenciales víctimas, entre estudiantes y personal del plantel, según reveló CBSN.

Los arrestos de menores por esta causa van en aumento. Según recuerda esa cadena noticiosa, sólo en esta semana fueron arrestados otros dos menores por causas similares.

#BREAKING UPDATE: A 13-year-old male student threatened to shoot other students and staff at Ánimo Mae Jemison Charter Middle School on Friday, LASD officials say. https://t.co/E3OKqzQCap

— Mary Stringini (@MaryStringini) November 22, 2019