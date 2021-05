Niño fue secuestrado desde su cama y fue brutalmente asesinado con un arma de blanca

El médico forense del condado de Dallas, EE. UU., dictaminó el martes 18 de mayo que la muerte de un niño de 4 años cuyo cuerpo fue encontrado en una calle del suroeste de Dallas la madrugada del sábado 15 fue un homicidio.

De acuerdo con los informes y luego de observar los videos de las cámaras de vigilancia de la residencia, se observó a un hombre que saca al niño de su cuna aproximadamente a las 5 horas del sábado 15 de mayo y debido al testimonio de una mujer que vivía en la casa, se reconoció al hombre que luego fue arrestado.

Identificado por la policía de Dallas como Darriynn Brown, el hombre de 18 años fue detenido y acusado de secuestro y robo, mientras que los detectives afirmaron que continúan las investigaciones y que esperan los resultados del análisis forense.

