“No me llevó grandes regalos”: los inéditos detalles sobre la forma en la que “El Chapo” Guzmán enamoró a Emma Coronel

“El Chapo” y Emma Coronel comenzaron su historia de amor hace varios años atrás, cuando la ex reina de belleza era menor de edad y conoció al peligroso narcotraficante durante una celebración realizada en Sinaloa.

Sin embargo, se conocen pocos detalles sobre la forma en la que ambos llegaron a enamorarse y comenzaron una relación sentimental que tuvo como resultado años de matrimonio y dos hijas en común.

A pesar de esto, recientemente volvió a salir a la luz una entrevista entre Emma Coronel y la periodista Anabel Hernández, charla en la que la esposa de “El Chapo” habló por primera vez sobre su romance con el narcotraficante y reveló detalles inéditos de su relación.

Lea también: “El Chapo” Guzmán: Lamborghinis, lujosos relojes, caballos pura sangre y otros costosos caprichos de los hijos del narcotraficante

Durante esta entrevista, la ex reina de belleza describió el inicio de su amorío con Joaquín Guzmán Loera y confesó cómo el capo del narcotráfico la enamoró en tan poco tiempo.

“¿Cómo me conquistó? Varias ocasiones iba a la casa, yo creo que lo que me conquistó de él fue su forma de hablar, su forma de tratarme. No me llevó grandes regalos, ni grandes cosas, por supuesto que no, sino que él se gana las cosas por su forma de ser, de actuar”, indicó ante las cámaras.

Además, Emma Coronel también habló sobre el día en el que contrajo matrimonio con “El Chapo” y relató su versión de la boda llevada a cabo en el poblado de La Angostura, Durango.

Lea más: “El Chapo” Guzmán: así es la lujosa casa en EE.UU. que el narcotraficante le regaló a su hija

Coronel afirmó que tuvo una ceremonia sencilla y desmintió que ese día se haya desplegado un gran operativo de seguridad y que varias figuras de la política mexicana estuvieran presentes en su boda.

“He escuchado que no sé qué tanta gente hubo, funcionarios, no sé qué. No es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho, yo nunca lo he visto a él con un político, no (había militares) todo fue algo muy chiquito, con pura familia, no hubo las grandes bandas (de música) que dicen”, comentó.

Le puede interesar: “El Chapo” Guzmán: quién es la famosa actriz mexicana que estudió con los hijos del narcotraficante (y qué revelaciones hizo)

Finalmente, Emma Coronel reveló que no tuvo ninguna luna de miel con “El Chapo” Guzmán, ya que su festejo posterior de bodas se llevó a cabo en un pequeño rancho que era propiedad del narcotraficante.