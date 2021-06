“Nuestras donaciones de vacunas no incluyen presiones por favores”, afirma Joe Biden en Reino Unido

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este jueves que Estados Unidos no pedirá nada a cambio por las vacunas contra el covid-19 que donará a otros países.

Biden anunció formalmente la compra y donación por parte de EE. UU. de 500 millones de vacunas a la farmacéutica estadounidense Pfizer.

Asimismo, en declaraciones a la prensa que le acompaña en Cornualles, recalcó que estas vacunas serán entregadas a países de bajos ingresos.

It’s the right thing to do — and the smart thing to do. These vaccines will save millions of lives. pic.twitter.com/y7rdJ7QLza

— President Biden (@POTUS) June 10, 2021