Donativo de vacunas por parte de Estados Unidos se hará oficial en cumbre del G7

Estados Unidos adquirirá 500 millones de unidades de la vacuna Pfizer, utilizada para combatir el covid-19, para entregarlas a otros países, según informaron este miércoles el New York Times y el Washington Post.

De acuerdo con el Washington Post, se espera que el presidente estadounidense, Joe Biden, haga el anuncio en la cumbre del G7 de esta semana.

Esta medida llega en un momento en el que EE. UU. se enfrenta a la presión de colaborar ante la escasez mundial de vacunas. Dicha crisis se deriva de que los países más ricos del mundo tuvieran acceso a comprar la mayor parte de los primeros suministros.

Hasta el momento, más de la mitad de la población estadounidense ha sido vacunada, resultando en un declive de la tasa de infección por covid-19 en el país. Derivado de esto, muchos estados y ciudades han eliminado protocolos de distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla.

Biden dio una pista sobre ese anuncio antes de arribar en el Air Force One con destino a Reino Unido para reunirse con los líderes del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido).

Cuando se le preguntó si tenía una estrategia de vacunación para el mundo, dijo: “Tengo una y la anunciaré”.

El New York Times señaló que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comparecerá junto con el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, para hacer el público este anuncio.

