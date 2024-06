María Gómez Pérez, una niña guatemalteca de 12 años, desapareció el pasado 29 de mayo mientras se encontraba en su casa ubicada en Gainesville, en el estado de Georgia.

Desde ese momento, sus familiares no volvieron a ver, por lo que acudieron a las autoridades del condado de Hall para hallar alternativas en este misterioso caso.

Por medio de una alerta de persona desaparecida o en peligro, la Oficina del Sheriff del condado de Hall informó el pasado jueves 6 de junio que se dispone de una recompensa por información que ayude a localizar a la guatemalteca de 12 años.

La recompensa por hallar a María Gómez Pérez es de US$20 mil, de acuerdo a lo revelado por las autoridades locales.

“Ciudadanos anónimos están proporcionando el dinero de la recompensa mientras la Oficina del Sheriff del Condado de Hall (HCSO) continúa buscando a María, quien fue vista por última vez en su casa en Westside Drive en Gainesville el miércoles 29 de mayo de 2024”, estableció mediante este comunicado.

Por su parte, el padre de la joven guatemalteca, Andrés Gómez, reveló que la última persona que vio a María fue un niño de la familia y hasta el momento se desconoce qué sucedió con ella.

Le puede interesar: “Sentí que me iban a matar”: las palabras del guatemalteco vendedor de helados asaltado en EE.UU.

“Sigo confundido, quién sabe si está viva o no porque hasta el momento la policía no ha dado información”, dijo Gómez en entrevista con Ana Lourdes Herrera, de Univisión Atlanta.

María Gómez Pérez llegó a Georgia hace seis años junto a su padre. Mide aproximadamente 1.60 metros, pesa entre 100 y 110 libras, tiene ojos cafés y cabello largo de color negro.

The Hall County Sheriff's Office sent out a new photo Thursday of missing 12-year-old Maria Gomez-Perez. They also produced a new flyer with the "correct" contact information. There are two phone numbers listed on the flyer – 770-503-3232 and 770-536-8812 – in addition to 911. pic.twitter.com/3NVyoXaKUW