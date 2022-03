Oksana Baulina: la dramática historia de la periodista que murió en un ataque de las fuerzas militares rusas en Kiev

Los reportes también informaron que otra persona murió y los acompañantes de la periodista resultaron heridos.

El medio de información sacó un comunicado en sus plataformas digitales lamentando la pérdida de la periodista, expresando condolencias para las familias de la víctima así como explicando su trayectoria profesional.

The Insider es un medio de comunicación ruso que fue declarado por el gobierno de Vladimir Putin como “agente extranjero”, debido a la financiación de varias entidades internacionales para que continuaran con sus investigaciones.

Baulina había sido enviada a Ucrania como corresponsal del medio, enviando varios reportajes investigativos de la situación que pasaba en Kiev y en Lviv durante la invasión por parte del ejército de Rusia.

Ante de convertirse en periodista de The Insider, Oksana trabajaba como productora en una organización llamada Fundación Anti-Corrupción (FBK) que se dedicaba a informar sobre los casos de corrupción y presionar a las autoridades de Rusia hacia diversas reformas internas, dedicadas al desarrollo.

Lea también: Surge video del ataque que sufrió equipo de la cadena británica Sky News en Ucrania

Oksana Baulina, a journalist for The Insider, died under fire in Kyiv after a rocket strike on a shopping center in Podol https://t.co/Su1TxIibGr

El gobierno de Rusia catalogó la organización como “extremista”, comenzando una persecución de todos sus integrantes. Ante esto, Oksana escapó de su país natal para continuar con los procesos de investigación en otro medio de información.

Varios periodistas rindieron homenajearon a Oksana en sus redes sociales. Alexey Kovalyov comentó varias situaciones donde fue participe la periodista rusa.

Lea también: Al menos 10 periodistas han muerto desde que inicio el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2014

“Así es como recordaré a Oksana. Siempre al frente de cualquier manifestación, inmensamente ingeniosa, increíblemente valiente pero nunca temeraria o irresponsable, siempre dirigiendo su energía sobrehumana a las causas más justas. Y una vida a la que renunció por ello sin pensarlo dos veces”, señaló.

That's how I'll remember Oksana. Always at the front of any picket line, immensely resourceful, incredibly brave but never reckless or irresponsible, always directing her superhuman energy to the most righteous causes. And a life she gave up for this without a second thought. pic.twitter.com/C6DoA5H5g3

— Alexey Kovalyov (@Alexey__Kovalev) March 23, 2022