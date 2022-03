Presidente Joe Biden advierte de una Tercera Guerra Mundial y reitera su apoyo a Ucrania

Baiden agregó en el mismo mensaje de esa red social: “pero no libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Una confrontación directa entre la OTAN y Rusia es la Tercera Guerra Mundial. Y algo que debemos esforzarnos por prevenir”.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, siempre ha visto de manera negativa a la OTAN, primero por tratarse de una entidad creada por Estados Unidos, su creciente expansión por todo el territorio europeo desde la década de 1990 y su más grande preocupación: que Ucrania llegue a formar parte de sus filas.

Esta organización militar se creó el 4 de abril de 1949, cuatro años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los Tratados de Washington, también conocidos como los Tratados del Atlántico.

El pacto militar fue firmado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Canadá, Noruega, Dinamarca, Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal y Luxemburgo, pero 73 años después, esta entidad está formada por más de 30 países de América del Norte y Europa y su principal función es salvaguardar la seguridad de sus miembros ante cualquier amenaza externa, respondiendo de manera rápida ante posibles ataques.

