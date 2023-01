Protestas en Perú: los videos que muestran las manifestaciones y los enfrentamientos entre la población y las fuerzas de seguridad

“Lamentamos el fallecimiento de una persona durante enfrentamientos en el puente Añashuayco, vía que se ubica en el norte de la ciudad”, indicó en Twitter la Defensoría, que solicitó a la fiscalía una investigación rápida de los hechos para determinar responsabilidades.

El deceso elevó a 45 el total de fallecidos (44 civiles y un policía) desde que estalló la crisis, el pasado 7 de diciembre.

En Lima, la policía intentó evitar con gases lacrimógenos la llegada de un grupo de manifestantes al Congreso, dando lugar a enfrentamientos en la avenida Abancay, en el centro de la ciudad, cuando los manifestantes lanzaron adoquines arrancados de la vereda contra las fuerzas del orden, constataron periodistas de la AFP.

Un periodista de la AFP vio al menos dos heridos y varias detenciones, en tanto que el ministro del Interior, Vicente Romero, cifró en 16 los policías heridos.

“Estamos aquí luchando por nuestra justa razón. Queremos que cierren el Congreso“, dijo a la AFP la campesina Ayda Aroni, que llegó desde la región de Ayacucho, 330 km al sureste de Lima.

En Lima, las autoridades desplegaron 11 mil 800 efectivos en las calles para el control de disturbios.

Por la noche un incendio estalló en un antiguo edificio semideshabitado cerca a la plaza San Martín, donde se agrupaban centenares de manifestantes.

