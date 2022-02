Protestas en el mundo: Qué es lo que se sabe de las manifestaciones en varias países en contra de los ataque de Rusia a Ucrania

Ciudades y países como Nueva York, Moscú, España, Berlín, Praga, Buenos Aires, Colombia y Londres son algunos de los muchos que reportan grandes cantidades de personas manifestando a favor del país afectado: Ucrania.

Desde pancartas exigiendo la paz para ambas naciones, ciudadanos portando los colores de la bandera de Ucrania, himnos cantados en señal de la paz y muchas otras actividades son registrados por los usuarios en fotografías y videos que se suben en las redes sociales.

Uno de los lugares en donde se han reportado incluso detenciones masivas en contra de las movilizaciones en contra de Rusia ha sido dentro del mismo país.

Diferentes ciudades de Rusia han reportado, por cuarto día consecutivo, movilizaciones y disturbios entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad rusas.

@OVDindo, una ONG que se especializa en abusos policiales, a la cual el gobierno ruso la ha catalogado como “un agente externo” ha estado evidenciando y contabilizando los arrestos que se han suscitado en varias parte del Kremlin a través de sus redes sociales.

At least 2667 people have been arrested today at anti-war protests in 67 Russian cities. Since the beginning of the war on Thursday – Russian police have detained at least 5814 protestors. Short English chronicle (we will update it tomorrow): https://t.co/hie2bQLRXq pic.twitter.com/I1JpdFr3Md

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 27, 2022