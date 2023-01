Qué se sabe de la ruptura matrimonial que terminó con siete muertos y un hombre que se quitó la vida en EE.UU.

Un portavoz de las autoridades de Enoch City dijo que la Policía encontró los cadáveres de tres adultos y cinco niños en una vivienda, todos con heridas de bala.

“La evidencia sugiere que el sospechoso se quitó la vida después de matar a siete en la casa“, señaló el municipio en un comunicado, donde identificó al presunto agresor como Michael Haight, de 42 años.

En el incidente murieron su esposa, su madre, y los cinco hijos de la pareja (tres niñas y dos niños entre los 4 y 17 años).

El alcalde de Enoch, Geoffrey Chesnut, dijo que la masacre ocurrió después de una aparente ruptura matrimonial.

“Parece que, de acuerdo con documentos de la corte, (una solicitud de divorcio) fue presentada el 21 de diciembre por parte de la esposa“, indicó a los reporteros.

