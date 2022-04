Qué se sabe del “carnicero” de Bucha, el militar que ordenó la matanza en un poblado de Kiev

Bucha, ciudad de 37 mil habitantes a 30 km de Kiev, fue –como otras localidades de los alrededores de la capital– escenario de los más violentos combates desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero.

El ejército ruso penetró en Bucha el 27 de febrero, pero la batalla se prolongó varios días, y las tropas rusas sufrieron considerables pérdidas.

Varias operaciones de evacuación de civiles se llevaron a cabo hasta el 12 de marzo, cuando las autoridades afirmaron no tener ya el control ni el acceso a la ciudad desde hace una semana.

Los combates en torno a Bucha no cesaron y a fines de marzo las tropas rusas se retiraron de la ciudad. El alcalde Anatoli Fedoruk anunció el 1 de abril que el 31 de marzo entraría en “la historia” de la localidad como “el día de su liberación”.

Un equipo de periodistas de la AFP fueron a Bucha el 2 de abril y vieron edificios inmuebles devastados, carcasas de coches y calles llenas de escombros.

Al recorrer la calle Iablonska, una de las más largas de Bucha, los periodistas de la AFP descubrieron, dispersos en varios centenares de metros, los cadáveres de 20 hombres con atuendos de civil.

Uno de ellos está tirado sobre su bicicleta, otro tiene al lado bolsas de provisiones. Otro tiene las manos atadas en la espalda. Al menos dos de esos cadáveres presentan grandes heridas en la cabeza.

La piel de sus rostros tenía un aspecto ceroso, dando a pensar que los cadáveres estaban ahí al menos desde hace varios días.

Anatoli Fedoruk afirmó a la AFP que “toda esta gente ha sido fusilada”.

Varias fosas comunes fueron además cavadas por las autoridades locales ya que los tres cementerios de la ciudad, al alcance de disparos rusos, eran inaccesibles.

Según Fedoruk, cerca de 300 personas en total fueron enterradas en esas fosas. El 3 de abril el equipo de la AFP vio una de ellas detrás de una iglesia en la que había 57 cuerpos.

“El carnicero” y comandante ruso acusado de ordenar la matanza de Bucha

Recientemente los servicios de inteligencia militar de Ucrania señalaron a Azatbek Omurbekov “el carnicero” como responsable de la matanza.

“Consternado por las inquietantes imágenes de las atrocidades cometidas por el ejército ruso en la región liberada de Kiev”, indicó Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, mientras que Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, visitó la ciudad y acusó al Ejército ruso de “crímenes de guerra”.

Autoridades se han dedicado a investigar quién es el responsable de la matanza y a quién se debería juzgar por estos crímenes y de acuerdo con reportes internacionales, señalaron al comandante ruso Azatbek Omurbekov, “el carnicero”, al mando de una brigada.

Según The Times, “El carnicero” dirigió la 64 Brigada Independiente Motorizada del Ejército ruso que participó en la masacre de Bucha.

La identidad de “El carnicero” se conoció luego de que servicios de inteligencia militar ucranianos difundieran en Telegram y la web los datos personales de mil 600 soldados rusos que ocuparon Bucha.

The Russian commander suspected of committing “utterly inhuman” war crimes in Bucha has been named as a veteran soldier who was recently blessed by the Orthodox Church https://t.co/1qJ83M2nRl

— The Times (@thetimes) April 5, 2022