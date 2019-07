Ricky Martin, Residente y Bad Bunny entre los artistas que integran las protestas en Puerto Rico

Los mensajes ofensivos, misóginos y homofóbicos expresados por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, fueron la gota que derramaron el vaso de agua y una de las principales razones por las que miles de boricuas no desean tenerlo más al frente de la isla.

Esto sumado a los graves señalamientos de corrupción e inoperancia del gobierno de Rosselló frente a la tragedia del huracán María y a la declaratoria de bancarrota que Puerto Rico tiene desde el año 2017.

Las protestas han llenado por décimo día consecutivo Las Américas, la principal avenida de San Juan, capital de Puerto Rico y con consignas como “Ricky no está aquí, Ricky está vendiendo lo que queda del país”, piden la renuncia de Rosselló.

Entre los artistas puertorriqueños que lideran el movimiento están Ricky Martin, Benito Martínez (Bad Bunny) y René Pérez (Residente), quienes se han pronunciado contra el gobierno de Rosselló desde días antes y hoy llegaron a la marcha sobre la plataforma de un camión de carga.

La manifestación de hoy fue tan grande que no la podemos dejar caer. Los veo el miércoles a las 5pm en 🇵🇷 Today’s protest was so big that we can’t stop now. I will see you on Wednesday at 5pm in PR. We are putting an end to corruption. 🇵🇷 pic.twitter.com/gExMro321N

— Residente (@Residente) July 16, 2019