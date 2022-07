“Salta, salta ahora”: el video del dramático (y heroico) rescate de varios niños de un edificio en llamas

“¡Salta, salta!”, se escucha decir a los agentes, que han sido elogiados por su heroica acción.

No está claro aún dónde ocurrió el hecho, pero se observa que los policías se aglomeran fuera del edificio en llamas y les piden a los niños y otras personas atrapadas que salten hacia sus brazos.

Tras ser animados a saltar, los niños, presos de pánico, confían en los agentes y se lanzan a sus brazos desde una ventana.

Pero los rescates no dan tregua: tras un niño aparece otro en la ventana para ser rescatado.

