Tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 podría autorizarse en septiembre en Estados Unidos

La estrategia que contempla una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 sería aplicada a poblaciones en riesgo como mayores de 65 años y personas inmunodependientes.

De igual manera, según el periódico estadounidense, se estaría considerando a las personas que recibieron las vacunas en diciembre y enero, ya que podrían necesitar refuerzos.

Las más recientes investigaciones sobre el coronavirus han demostrado que las vacunas autorizadas en Estados Unidos ofrecen protección eficaz contra el virus sintomático durante al menos seis meses.

No obstante, los resultados arrojan que la protección de estas vacunas disminuye con el paso del tiempo.

Una de las fuentes de The Wall Street informó que “datos recientes de Pfizer Inc. y BioNTech muestran que la eficacia de su inyección disminuye aproximadamente un 6% cada dos meses, lo que sugiere que los refuerzos pueden ser necesarios en general”.

A su vez, Abby Capobianco, portavoz de la FDA, confirmó a la cadena CNN que la Administración de Medicamentos y Alimentos, en conjunto con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud, se encuentran “evaluando posibles soluciones para las preguntas sobre el uso de una dosis de refuerzo de las vacunas para evitar el covid-19”.

“Las agencias están involucradas en un proceso riguroso basado en la ciencia para considerar si un refuerzo podría ser necesario o cuándo”, informó la portavoz de la FDA a CNN por medio de un comunicado.

Pfizer dio a conocer a principios de julio sus intenciones de administrar una tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus. Esto se dio luego de dar los resultados de una prueba que demostró que una tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de cinco a 10 veces más contra la cepa original y sus variantes.

Por su parte, Moderna afirmó este jueves que las personas que recibieron las dos dosis de la vacuna contra el covid-19 necesitarán una tercera dosis en otoño. Esta decisión se da para mantener la protección ante las nuevas variantes del coronavirus.

El director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, indicó que la empresa espera solicitar autorización a la FDA para comenzar a administrar la tercera dosis de la vacuna en septiembre.

Este viernes, se dio a conocer que la mitad de la población de Estados Unidos cuenta con esquema completo de vacunación, ya sea con las vacunas que requieren dos dosis o la que necesita solamente una.

Asimismo, Cyrus Shahpar, médico director de datos sobre el coronavirus de la oficina presidencial, informó que en el último día se administraron más de 821 mil dosis contra el covid-19 y que 565 mil personas recibieron su primera inyección contra el virus.

