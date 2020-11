Tormenta Eta golpea Florida con inundaciones y fuertes vientos

Eta abandonó Cuba en la mañana del domingo y salió al Atlántico rumbo al sur de Estados Unidos sin haber dejado víctimas en la isla, tras un paso destructivo por Centroamérica.

A las 7 de la noche hora local, la tormenta soplaba con vientos máximos sostenidos de 100 km/hora y se encontraba 145 km al sur de Miami, donde ya se comenzaba a sentir su impacto, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en esa ciudad.

“Se pronostica un fortalecimiento adicional durante el próximo día y se espera que Eta se convierta en huracán a medida que se acerque o esté sobre los Cayos de Florida, entre esta noche y la mañana del lunes”, escribió el NHC.

Todo el sur de Florida estaba en la noche bajo advertencias o avisos de huracán, incluyendo Miami y Fort Lauderdale, que ya mostraban algunas inundaciones, según imágenes de televisión.

Los residentes de las zonas afectadas desplazaron sus coches a áreas altas, fueron llamados a desalojar y algunos tapiaron las ventanas de sus negocios.

“La mayor preocupación definitivamente es la inundación”, dijo Dan Hayes, del restaurante Margaritaville de Key West, al canal local 10. “Por eso decidimos no abrir hoy, nos preocupa la seguridad de nuestro personal”.

Decenas de miles de clientes experimentan cortes de electricidad, según la compañía local Florida Power & Light. Los más afectados son Miami-Dade (30 mil 700), Broward (42 mil 300) y Palm Beach (40 mil 700).

“Aunque el centro de la tormenta pudiera pasar por los Cayos de la Florida, esperamos ver efectos severos aquí en Miami-Dade y hasta en Broward”, dijo en conferencia de prensa el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, refiriéndose a los condados que albergan Miami y Fort Lauderdale.

“Puede haber vientos máximos sostenidos de entre 40 y 60 millas por hora (64 a 96 Km/hora) hasta las 02H00 de la tarde el lunes”, añadió.

El gobernador de Florida, Ron De Santis, declaró estado de emergencia en el sur del estado el sábado por la tarde, en momentos en que los residentes celebraban o protestaban bajo la lluvia los resultados electorales que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.

TROPICAL STORM ETA UPDATE Nov. 8, 5 p.m. The following are cancelled/closed for Monday:

-SANITATION, BULK TRASH AND RECYCLING

-CITY HALL & CITY FACILITIES

-BEACHES AND PARKS

To View all updates, please visit https://t.co/ndvT2bE1eU #TropicalStormEta #Eta #hurricanewatch pic.twitter.com/xcJNnGq3E7

— City of Fort Lauderdale (@FTLCityNews) November 9, 2020