Trágicas vacaciones: hallan en el mar el cadáver de un niño de 6 años que fue reportado como desaparecido en Florida

El pequeño Enrique Cortez había sido reportado como desaparecido. (Foto: Twitter/@fdlepio).

El pequeño ha sido identificado como hispano y Newschannel7 reportó que había sido reportado como desaparecido. De acuerdo con ese medio, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del niño de tan solo 6 años.

Medios de EE. UU. publicaron este miércoles 7 de julio que Enrique Cortez Dubon vivía en Georgia con su familia y decidieron viajar a las playas de Panama City, en Florida, para celebrar el fin de semana festivo del 4 de julio.

Los detalles fueron brindados en una conferencia de prensa en la que también se señaló que, de momento, la investigación continúa y las autoridades manejan entre las hipótesis un posible secuestro y ahogamiento.

Un portavoz del departamento de policía de Panamá City dijo a los medios que se activó la búsqueda con protocolos de secuestro. Las autoridades emplearon drones, equipos de buceo y un helicóptero para la búsqueda en el mar.

Se detalló que el niño fue visto por última vez en la playa y se reveló que no podía nadar y que no contaba con flotadores. La policía sostiene que, pese a que no hay indicios de secuestro, la investigación seguirá su curso.

Los hechos

El caso ha conmocionado en redes y las autoridades afrontaron dificultad para su búsqueda debido a las hostilidades del clima, especialmente el fuerte viento.

La familia del pequeño está devastada, se trata de hispanos provenientes de Georgia, quienes viajaron a Florida de vacaciones, aprovechando el fin de semana de asueto por los festejos del Día de Independencia de EE. UU., el 4 de julio reciente.

También le puede interesar leer Roba una bicicleta, huye de la policía, cae en un río y se ahoga

Los padres aseguraron que estaban preparando las maletas para volver de Panamá City y regresar a casa cuando el pequeño salió solo de la habitación del hotel y jugó en los alrededores, minutos después lo perdieron de vista y cayeron en cuenta de que no estaba, según un reportaje publicado en mundohispano.com

La última vez que el menor fue visto en el hotel Shores Panama Resort, llevaba camisa turquesa y pantalones cortos