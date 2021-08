Trayectoria de Ida: huracán podría dejar “zonas inhabitables” por semanas en la costa de Luisiana

El Servicio Nacional de Meteorología ha asegurado que el daño potencial de Ida es tal que podría dejar la zona “inhabitable por semanas o meses“.

El huracán se encuentra a unas 65 millas (90 km) al sur de la desembocadura del río Misisipi, en Luisiana, hacia donde se dirige a una velocidad de 15 millas por hora (24 km/h).

Los informes del avión “cazahuracanes” indican que la presión central mínima estimada es de 935 milibares, mientras que lo efectos ya empiezan a sentirse en tierra y en estaciones cerca de Southwest Pass, en Luisiana, ya informan de viento sostenido de 82 millas por hora (131 km/h) y una ráfaga de 107 mph (172 km/h).

Ida se ha fortalecido rápidamente desde que entró en contacto con las cálidas y profundas aguas del Golfo de México, donde ingresó este viernes tras dejar atrás la isla de Cuba.

Si a las 3.00 horas local (07.00 GMT) de este sábado la fuerza de sus vientos era de 80 millas por hora (130 km/h), apenas 14 horas después ya producía vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora (165 km/h) y en menos de 24 horas se convirtió en un huracán “mayor”.

Hurricane-force winds occurring over portions of southeastern Louisiana. Estimated minimum central pressure now down to 930 mb (27.46 inches)

