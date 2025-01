Trump intenta culpar a la diversidad y a los demócratas del accidente aéreo en Washington

Durante la noche del pasado miércoles 29 de enero, todos los vuelos del Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan (DCA, por sus siglas en inglés) se suspendieron debido a un accidente aéreo entre un avión con más de 60 pasajeros que provenía de Kansas y un helicóptero militar que estaba ingresando al aeródromo ubicado en Washington D. C.

Desafortunadamente, las autoridades estadounidenses aún no tienen la cifra exacta de las víctimas en el accidente aéreo, tomando en cuenta que, hasta el momento, las labores de búsqueda se mantienen activas; sin embargo, el Departamento de Policía en Washington considera "sumamente improbable" encontrar a un sobreviviente.

Ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó en una rueda de prensa para darle el pésame a las familias de todos los fallecidos y para expresar "el abrumamiento causado por el dolor del accidente aéreo" que se llevó a cabo en la capital de la nación norteamericana, donde varios deportistas murieron.

El magnate republicano aprovechó el espacio para culpar a los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) y a los demócratas, especialmente al expresidente Joe Biden, por la colisión en pleno vuelo sobre el río Potomac, el cual tiene una longitud aproximada de 655 kilómetros.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, los requisitos de diversidad impuestos por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) son los principales culpables de la colisión aérea, tomando en consideración que los estándares para los controladores aéreos de todas las terminales han sido "demasiado flojos".

Para el mandatario estadounidense, estos requisitos de diversidad creados por los demócratas Barack Obama y Joe Biden, "son grandes candidatos para una investigación seria y necesaria", refiriéndose directamente a que es importante revelar el vínculo del accidente aéreo con las políticas aprobadas por los expresidentes de Estados Unidos.

Según el periódico estadounidense, The New York Times, cuando los periodistas le preguntaron al republicano: ¿De qué manera podía comprobar que la culpa del accidente aéreo era de la diversidad e inclusión en las contrataciones de los controladores?, el magnate neoyorquino simplemente decidió responder, "Porque tengo sentido común".

Sin embargo, a pesar de que Trump intentó culpar a los operadores con sus acusaciones sin fundamentos, la FAA compartió las grabaciones de audio en donde se puede escuchar el momento exacto en el que los controladores aéreos le advierten al helicóptero sobre la situación y le solicitan que se aleje "lo más pronto posible" del avión.

Aunque no presentó las pruebas que le solicitaron los periodistas estadounidenses, el presidente Donald Trump le aseguró a la población que eliminará los requisitos de diversidad, equidad e inclusión de todos los programas gubernamentales, con el objetivo de enfocarse "únicamente en la aptitud y las capacidades de los candidatos".

Las declaraciones del mandatario molestaron a los líderes en la industria del DEI, por lo que uno de los asesores más emblemáticos de la inclusión, Daniel Oppong, mencionó que "la diversidad es aceptar las diferencias; ya sea la raza, la etnia, la religión, el género, la orientación sexual, u otros aspectos de la identidad social de alguien".

