Un hombre de 66 años establece un récord al perder casi 10 kilos en cinco horas

Книга рекордов России пополнилась именем еще одного дагестанца. 66-летний уроженец села Муги Акушинского района Багама Айгубов в течении пятичасовой пробежки на стадионе имени Е. Исинбаевой сумел скинуть 9,3 кг. До него подобное не совершал никто. ⠀ Перед самым стартом, ветеран дагестанского спорта, победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира по самым разным видам единоборств среди мастеров прошел процедуру взвешивания. Весы показали 88 кг. ⠀ Багама Айгубов сумел достичь своей цели несмотря на капризы погоды. В первое время врачу-стоматологу по профессии благоволило солнце, однако позже над стадионом сгустились тучи и продолжать путь пришлось под проливным дождем. ⠀ Возникшие сложности не помешали Багаме Айгубову благополучно финишировать. За состоянием его здоровья следили врачи, которые после финиша проверили артериальное давление. Оно оказалось в норме, рекордсмен чувствовал себя хорошо. К подобным забегам Багама Айгубов подходит со знанием дела, за плечами богатый опыт. ⠀ Поболеть за рекордсмена пришли близкие ему люди, земляки из села Муги. С зафиксированным рекордом поздравили Багаму Айгубова в министерстве по физической культуре и спорту РД. От имени руководителя ведомства Магомеда Магомедова слова благодарности рекордсмену выразил начальник Управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Халитбег Махачев. ⠀ В торжественной обстановке Багаме Айгубову вручили сертификат Книги рекордов России. Уникальность события отметил специалист Книги рекордов России, двукратный рекордсмен Книги Гиннеса по силовому экстриму Александр Пересвет, официально зафиксировавший результат Багамы Айгубова. Отснятый видеоматериал зафиксированного рекорда отправят в скором времени в Книгу Гиннесса.