“Un teléfono y una botella”: Las evidencias del crimen contra un ejecutivo en Nueva York

El pasado miércoles 4 de diciembre, el director ejecutivo de United Health Care (UHC), una de las principales empresas aseguradoras de los Estados Unidos, fue asesinado a las afueras de un hotel en Nueva York tras recibir varios disparos en la espalda por parte de un presunto sicario, quien llegó únicamente para esperarlo y matarlo.

Por el momento, 24 horas después de los acontecimientos, la policía neoyorquina cuenta con un teléfono móvil, una botela de agua, el envoltorio de un dulce y varios casquillos de bala como las evidencias principales del caso, además de las imágenes que las cámaras de seguridad del hotel lograron captar al momento del asesinato.

El departamento de policía en la gran manzana anunció que la búsqueda del hombre joven y blanco que le disparó a quemarropa al ejecutivo Brian Thompson, continúa sin resultados; no obstante, los agentes policiales le aseguraron a la población que el asesino actuó de manera premeditada, planeada y selectiva en contra del director.

De acuerdo con las grabaciones, el atacante fue visto por última vez adentrándose en Central Park, un parque urbano público situado en el distrito metropolitano de Manhattan, donde tomó una bicicleta, que se cree que estaba ahí tras pensar reflexivamente la ejecución, para posteriormente iniciar la huida de la escena del crimen.

La viuda del ejecutivo, Paulette Thompson, le confesó a los medios de comunicación neoyorquinos que su esposo había recibido amenazas en los días previos a su asesinato; y según informó la cadena estadounidense ABC, en los casquillos de bala que se encontraron estaban inscritas las palabras: "Negar, defender y deponer".

Ante esta situación, se desconoce la razón exacta del crimen en contra de Brian, sin embargo, los detectives encargados del caso consideran que el asesinato tuvo que ser planeado por dos o más personas, que "definitivamente rechazaban las decisiones de Thompson como director de la mayor aseguradora privada de Estados Unidos".

El ejecutivo de 50 años era padre de dos hijos y se encontraba caminando a las afueras de un hotel ya que durante la mañana del miércoles 3 de diciembre se iba a llevar a cabo un encuentro con inversores; cuando el hombre encapuchado que llevaba más de cinco minutos esperándolo le disparó varias veces en la espalda, antes de escapar.

La Policía de Nueva York ha ofrecido una recompensa de US$10 mil (Q77 mil) por cualquier pista que lleve a capturar al asesino que actualmente se encuentra prófugo, y además, lanzó una operación de búsqueda con agentes, perros adiestrados y drones que se encuentran rondando por toda la ciudad que nunca duerme.

En un callejón cercano al lugar del asesinato, la policía neoyorquina halló el teléfono móvil, que se cree que era el del autor de los disparos, junto con una botella de agua y el envoltorio de un dulce que pueden haber sido utilizados por él; por lo que se están realizando pruebas de huellas dactilares a todos esos objetos, según las autoridades.

"El lugar del incidente es conocido por ser una zona concurrida de Manhattan, ya que se encuentra cerca de diversos puntos turísticos como el Museo de Arte Moderno y el Rockefeller Center", agregó el alcalde Eric Adamas, quien le comentó a los medios que el caso está siendo investigado minuciosamente, tomando en cuenta cada detalle.

