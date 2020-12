¿Una base subterránea en en Marte? Exjefe de seguridad israelí asegura que los extraterrestres existen

Experto israelí dice que los avistamientos de ovnis son reales.

Haim Eshed, exjefe de seguridad espacial, dijo que existe una base subterránea en Marte en la que alienígenas y gente del gobierno de EE. UU. trabajan juntos.

LE PUEDE INTERESAR: Pentágono desclasifica tres vídeos sobre avistamiento de ovnis Irving Escobar 27 de abril de 2020 a las 10:18h

El exfuncionario también asegura que los alienígenas son reales y que el mismo Donald Trump lo sabe, pero que, por el momento, una “federación intergaláctica” le ha pedido que guarde el secreto, según un artículo de Infobae.

La entrevista del exjefe de seguridad fue concedida al diario israelí Yediot Aharonot, y fue traducida al inglés por periódicos como el Jerusalem Post y la NBC, dice la publicación.

El artículo resalta que Eshed, de 81 años, es un respetado general retirado, escritor y catedrático, y, además, ha dirigido varios proyectos espaciales científicos.

“Los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí porque la humanidad aún no está preparada”, dice el profesor en la entrevista.

Lea también Área 51: Facebook retira “por accidente” la controvertida invitación para “tomar por asalto” la misteriosa base militar de Estados Unidos

El escritor agrega que los gobiernos de EE. UU. lo han sabido siempre, y que Trump quiso revelarlo, pero un tipo de federación intergaláctica, formado por alienígenas y humanos, se lo impidió.

La razón sería que la humanidad podría entrar en una histeria colectiva, por lo que necesita más tiempo para entender los fenómenos del espacio y la existencia de naves intergalácticas.

“No tengo nada que perder. He recibido mis títulos y reconocimientos. Soy respetado en universidades del exterior”, dice Eshed, quien asegura que la humanidad no está muy lejos de descubrir la realidad de los alienígenas.