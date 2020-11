Plegaria colectiva: Bukele decreta “día nacional de oración” en El Salvador ante la tormenta Iota

Iota llegará el miércoles a El Salvador como depresión tropical y por estas razón, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó un Día Nacional de Oración.

“Ante la amenaza de la tormenta Iota, sumada a las otras amenazas que existen en el mundo y en nuestro país, he decidido decretar este día, martes 17 de noviembre, como Día Nacional de la Oración”, informó el gobernante en Twitter.

Bukele mostró el texto del decreto en el que consigna que la jornada de oración es “para pedir protección” para el país y la “humanidad entera” ante la pandemia del covid-19 y los fenómenos meteorológicos que afectan a la región centroamericana.

La “oración colectiva”, según el mandatario, “será voluntaria y será realizada por todos los creyentes que así deseen hacerlo”. El llamado para unirse a la plegaria colectiva fue para las 10 horas.

Bukele invitó a los salvadoreños a sumarse “desde cualquier lugar” de El Salvador.

Iota, que tocó tierra el lunes en Nicaragua con categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, se degradó este martes a tormenta tropical luego de azotar ese país con fuertes lluvias y vientos dejando a miles de personas incomunicadas, sin agua ni luz, mientras continúa su avance por Honduras.

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, publicó este martes 17 de noviembre un mensaje en su cuenta de Twitter, dedicado a los afectados por Eta y el huracán Iota en Centroamérica.

Biden citó: “Mantengo en mis oraciones a todos nuestros amigos y vecinos en el camino del huracán Iota y a los afectados por el huracán Eta en América Central. La creciente frecuencia de estas poderosas tormentas es otra razón por la que luchar contra el cambio climático será una de mis principales prioridades”.

I’m keeping in my prayers all of our friends and neighbors in Hurricane Iota’s path and those impacted by Hurricane Eta across Central America. The increasing frequency of these powerful storms is another reason that fighting climate change will be one of my top priorities.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 17, 2020