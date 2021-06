Variante Delta: más secreción nasal y los otros síntomas a los que tiene que prestar atención

Identificada por primera vez en la India, la variante Delta ha tenido un crecimiento exponencial en las ultimas semanas y presenta distintos síntomas que las variaciones anteriores del virus.

La variante Delta provoca más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato, según explica Tim Spector, profesor de epidemiología genética de la Universidad King´s College London.

Spector, experto en la materia, dirige una serie de estudios relacionados a los síntomas de esta nueva variante del virus. A pesar de la información brindada, las conclusiones de dichos análisis aún no han sido publicadas.

La nueva variación del virus es un 64% más transmisible que la variante Alpha, según la agencia sanitaria Public Health England (PHE). Asimismo, actualmente representa más del 90% de los contagios en el Reino Unido.

Los casos diarios en tierras británicas han ido en aumento hasta alcanzar hoy la cantidad de 11.007 contagiados, la mayor cifra diaria desde el 19 de febrero de 2021.

In the UK, where the delta variant accounts for >90% of new cases, the highest number (>9,000) today in the past 4 months

Testing has increased, and despite the high N of cases, there may be some slowing of the rapid growth ratehttps://t.co/pItJxXPpv6 pic.twitter.com/ZJvC8jFdtN

— Eric Topol (@EricTopol) June 16, 2021