Video: policías provocan polémica tras intervenir en una pelea y detener solo a un joven afroamericano

Momentos después, los oficiales del centro comercial llegan a frenar la pelea. Sin embargo, solo el adolescente afrodescendiente es esposado por las autoridades, mientras que el otro adolescente es sentado en uno de los sillones del centro comercial.

El material ha causado la indignación de los usuarios ya que las actitudes de los policías fueron calificadas como “racistas”, ya que los agentes solo arremetieron contra el joven afroamericano.

“Este video lo grabó uno de los amigos de mi hija en el centro comercial que tenemos cerca. Por favor, compartan y etiqueten al Departamento de Policía de Bridgewater para que tomen las medidas adecuadas”, fue el texto que acompañó la publicación en Facebook de parte de Karina Stevens.

“Es porque es afroamericano, son claramente motivos racistas”, es lo que le escucha decir a una de las chicas que se encontraba cerca de la pelea.

“Prácticamente me tiraron al suelo y uno de los oficiales puso su rodilla en mi espalda para esposarme”, dijo Kye, el adolescente que sufrió la agresión de los oficiales. “Luego la mujer policía puso su rodilla también en mi espalda y ayudó a su compañero para ponerme las esposas”.

La indignación de las personas ha provocado que el departamento de policía de Bridgewater se haya puesto en contacto con la Fiscalía del condado de Somerset para una investigación interna, debido a las evidencias que muestran un trato injusto y racista de los oficiales.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, se pronunció en un tuit condenando el hecho presentado en el video.

“Aunque todavía se están investigando los hechos relacionados con este incidente, estoy profundamente perturbado por lo que parece ser un trato racialmente dispar en este video. Nos hemos comprometido a aumentar la confianza entre las fuerzas del orden y las personas a las que sirven”, dijo el gobernador en su cuenta de twitter.

Although an investigation is still gathering the facts about this incident, I’m deeply disturbed by what appears to be racially disparate treatment in this video. We’re committed to increasing trust between law enforcement and the people they serve. https://t.co/ck9yCXMmL0

