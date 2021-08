Video: El impresionante momento en que un hombre cae en las vías del metro y es rescatado a segundos de una tragedia

Durante el impresionante rescate se observa a este héroe anónimo bajar a las vías del tren, lanzar la silla de ruedas a la plataforma e inmediatamente tomar el cuerpo del hombre con discapacidad y subirlo mientras otras personas lo ayudan.

″Hay un tren local 6 en el centro de la ciudad hacia el Puente de Brooklyn / City Hall que se acerca a la estación. Por favor aléjese del borde de la plataforma″, se escucha por un altavoz ante los atónitos espectadores del incidente.

Lea también: Confuso incidente: las versiones sobre el asesinato de un hombre que habría sido apuñalado por su pareja en Argentina

Luego de poner a salvo al hombre en silla de ruedas, el sujeto salta a la plataforma mientras las personas que presenciaban el rescate lo jalan del brazo para ayudarlo y se escucha el sonido del tren acercándose.

Según información de medios locales, el hombre en silla de ruedas fue trasladado de inmediato a un centro asistencial debido a varias heridas producidas por la violenta caída hacia las vías del tren.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH

— Rick (@SubwayCreatures) August 4, 2021