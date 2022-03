Video: el momento exacto en que una zona residencial de Chernigov es bombardeada por tropas rusas

Un video de una cámara de seguridad de un automóvil grabó el momento exacto en que las fuerzas rusas bombardearon una zona residencial del centro de Chernigov y la redujeron a escombros.

Las impactantes imágenes, las cuales fueron confirmadas por The New York Time, muestran la caída y detonación de varios misiles en una concurrida área residencial de la ciudad.

El video también muestra a decenas de personas buscando refugio de manera desesperada luego del bombardeo dirigido por el ejército de Rusia.

“La zona de impacto está cerca de varios edificios de apartamentos, farmacias y un hospital cardíaco”, informó The New York Times.

Tras el ataque ruso a Chernigov, las autoridades de emergencias ucranianas informaron que al menos 22 civiles fallecieron en esta zona residencial de la ciudad.

Añadido a esto, el gobernador de la ciudad confirmó que el personal de rescate continuaba trabajando para salvar a algunos heridos debido al bombardeo y que el número total de muertos actualmente asciende a 47.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF

— The New York Times (@nytimes) March 3, 2022