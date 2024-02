Video: Jet se estrella contra un auto y prende en llamas en carretera de Florida

Según las autoriades, cinco personas viajaban a bordo del avión, una Bombardier Challenger 600. Dos personas murieron en el impacto, confirmó en un comunicado la oficina del sheriff del condado de Collier.

El piloto de la aeronave, que había despegado de Ohio, se comunicó con la torre de control del aeropuerto de Naples para informar de que tenía problemas en los dos motores, antes de precipitarse sobre la carretera interestatal, según recogió en canal NBC2.

Imágenes de video divulgadas en las redes sociales muestran a la avioneta en llamas en la calzada y con densas nubes de humo elevándose, mientras el tráfico permanece cortado.

De acuerdo a la FAA, aún no se ha dado a conocer la identidad de los fallecidos y tripulantes, así como tampoco el estado de los ocupantes del vehículo contra el que presumiblemente se estrelló.

Agentes de la Patrulla de Carreteras (FHP) y de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte (NTSB, en inglés) se encuentran en el lugar del siniestro.

La semana pasada, una avioneta se estrelló contra un parque de casas rodantes en el noroeste del estado matando a tres personas.

🚨Atleast 2 people died in Twin-Engine Plane crash on I-75 in Collier County Naples, Florida pic.twitter.com/9Izfp0oBK1

A small plane crashed near Interstate 75 in Collier County at Mile Marker 105 (also known as the Golden Gate Parkway exit).

The plane was traveling down from Ohio, according to the Naples Airport. The plane is a Bombardier Challenger 600pic.twitter.com/Y0J6HbIUYR

— AntiCommunistWarrior™ (@BrazilianGirl32) February 9, 2024